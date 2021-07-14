Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский предрек Украине к осени эпидемиологическую катастрофу из-за распространения штамма коронавируса «Дельта». Он сказал об этом в новом видео на своем канале в YouTube 13 июля

Комаровский научил украинцев, как отличить реальные лекарства от подделок © Facebook, Евгений Комаровский Вадимом Аристовым, победителем конкурса на должность главы Национальной службы здоровья Украины. Он отметил, что власти недостаточно финансируют здравоохранение, кроме того, часть средств расходуется нецелесообразно.

«С учетом количества людей, которые на сегодняшний день привиты в Украине, мы как инфекционисты понимаем, что нас всех ждет. У нас будет очень плохая осень, в худшем случае — уже середина августа», — предположил Комаровский.

Врач отметил, что Украина совершенно не готова к серьезной борьбе с коронавирусом. Он подчеркнул, что в разгар пандемии в стране закрываются инфекционные больницы и до сих пор не работают лаборатории по выявлению дельта-штамма коронавируса.

По последним данным Минздрава, на Украине полностью привились от коронавируса 1 258 703 человека (около 3% населения).

Начальник главного управления Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан заявил, что вакцинацию на Украине могут сделать обязательной.