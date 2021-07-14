Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным наращивание присутствия войск НАТО на территории Украины, рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт. Ее слова приводит РИА Новости 14 июля

Как уточняется, встреча состоялась в Санкт-Петербурге, обсуждалась международная повестка и западный сосед Минска и Москвы.

«Украина. Здесь отдельно обсудили ситуацию с увеличением военного присутствия блока НАТО на территории страны. В частности, проведение масштабных учений и планы Альянса по строительству военных баз», — рассказала Эйсмонт.

Украинский дипломат обвинил НАТО в военном конфликте в Донбассе © president.gov.ua Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО будет «красной линией», за которой последует ответ Москвы.

Военный эксперт Александр Жилин отмечал, что в случае размещения военных баз НАТО на Украине они станут приоритетными целями для российских ракет.