«Красоту никто не отменял! Поход к стилисту по расписанию», — написала Кравченко.
Она показала процесс стрижки и укладки в парикмахерском кресле.
«Татьяна, вы в любом виде выглядите супер! Такая родная!», «Вы чудо! Но прическа жуть!» «Я вас обожаю! Жду продолжения СВАТЫ!», «Все, Нэвэста готова, хоть за Гену Букина выдавай», «Давайте под Котовского!» — отреагировали фанаты сериала в комментариях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Испортил сезон»: фанаты «Сватов» осудили появление в сериале Вахтанга Кикабидзе
Тем временем съемки 7-го сезона сериала «Сваты» продолжаются в Грузии. Создатели сериала обещают доснять последний сезон осенью.