Актриса Татьяна Кравченко на днях опубликовала в Instagram видео посещения салона красоты, поклонники оценили ее новый неожиданный образ

«Красоту никто не отменял! Поход к стилисту по расписанию», — написала Кравченко.

Валюха из «Сватов» сменила Будько на другого © фан-страница Татьяны Кравченко/Инстаграм

«Татьяна, вы в любом виде выглядите супер! Такая родная!», «Вы чудо! Но прическа жуть!» «Я вас обожаю! Жду продолжения СВАТЫ!», «Все, Нэвэста готова, хоть за Гену Букина выдавай», «Давайте под Котовского!» — отреагировали фанаты сериала в комментариях.

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Тем временем съемки 7-го сезона сериала «Сваты» продолжаются в Грузии. Создатели сериала обещают доснять последний сезон осенью.