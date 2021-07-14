На Украине нарастают повстанческие настроения, гражданам нужно покупать оружие, распродавая имущество, заявил объявленный в розыск на территории России украинский неонацист Дмитрий Корчинский на своем канале в Youtube 13 июля

Революция подлости. Стукачи и палачи © t.me/freikorps_org

«Помните Евангелие: "Продай одежду, купи меч"? Это именно то, чем нам с вами нужно заниматься. Если вы пока что не можете купить себе карабин М4 по каким-то причинам — на вас уголовное дело или вам жаль денег, — нужно что-то продать и таки купить М4», — заявил Корчинский.

M4 — автоматический карабин, принятый на вооружение американских сил специальных операций. Использовался грузинскими военными в ходе конфликта 2008 года в Южной Осетии.