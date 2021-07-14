«Конституционный суд принял решение, которым признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», — сообщили журналистам в суде.
Полный текст решения суда опубликуют в четверг, 15 июля.
В 2019 году пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. После голосования в Раде закон вступил в силу в июле 2019 года.
Также в 2019 году 51 депутат Рады направил обращение в Конституционный суд страны с просьбой признать закон о госязыке неконституционным.