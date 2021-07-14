Конституционный суд Украины признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом 14 июля сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу суда

«Конституционный суд принял решение, которым признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», — сообщили журналистам в суде.

Кабмин выиграл: апелляционный суд признал законным новое правописание на украинском языке © img.novosti-n.org / img.novosti-n.org / Перейти в фотобанк

В 2019 году пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. После голосования в Раде закон вступил в силу в июле 2019 года.

Также в 2019 году 51 депутат Рады направил обращение в Конституционный суд страны с просьбой признать закон о госязыке неконституционным.