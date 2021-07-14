Она уточнила, что свои инициативы отозвали Александр Корниенко, Орест Саламаха и Андрей Клочко (все — «СН»).
Их коллега Максим Бужанский не отзывал свою поправку, однако у нее «нет шансов пройти», заявила Кравчук.
Накануне лидер фракции «Голос» в Верховной Раде Ярослав Железняк заявил, что представители его партии сделают всё возможное, чтобы не допустить реванша русского языка.
Украинские ультраправые выступили с угрозами в адрес украинских парламентариев, которые рискнут поддержать указанные поправки.
Поправки, предложенные «Слугами», также отменяли необходимость госслужащим подтверждать владение украинским языком.