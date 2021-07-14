Группа депутатов от партии «Слуга народа» после угроз неонацистов отозвала свои поправки к закону о государственном языке, которые разрешали использовать русский язык в образовании, показывать фильмы и программы на русском языке и отменяли штрафы за нарушение языкового закона, сообщила замглавы фракции «СН» Евгения Кравчук 14 июля

Страна рабов, язык господ. Хламидии как «высшая раса» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Александр Корниенко, Орест Саламаха и Андрей Клочко (все — «СН»).

Их коллега Максим Бужанский не отзывал свою поправку, однако у нее «нет шансов пройти», заявила Кравчук.

Накануне лидер фракции «Голос» в Верховной Раде Ярослав Железняк заявил, что представители его партии сделают всё возможное, чтобы не допустить реванша русского языка.

Украинские ультраправые выступили с угрозами в адрес украинских парламентариев, которые рискнут поддержать указанные поправки.

Поправки, предложенные «Слугами», также отменяли необходимость госслужащим подтверждать владение украинским языком.