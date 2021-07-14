Раскольническая «Православная церковь Украины» (ПЦУ) просит Ровенский горсовет принят постановление с призывом присвоить погибшему в 2009 году депутату Верховной Рады Василию Червонию звание героя страны. Информацию об этом опубликовал сайт suspilne.media

Херсонские раскольники построили церковь из пенопласта © Facebook, Херсонська єпархія ПЦУ

Червоний, при рождении получивший фамилию Дзюбук, известен активной поддержкой так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата (являлась одним из учредителей ПЦУ, затем вышла из ее состава). Родился в Ровно. С начала 1990-х был членом Народного руха, избирался депутатом Верховной Рады первых четырех созывов, в 2005-2006 гг. занимал должность главы Ровенской областной государственной администрации. Придерживался националистических взглядов.

В 2009 году вместе с друзьями Червоний отправился на рыбалку, в какой-то момент разыгралась непогода и в неуспевшего спрятаться на тот момент депутата Ровенского облсовета ударила молния. Спасти Червония не удалось. Похоронили его в соборе, который ныне является главным храмом ПЦУ в Ровно.

Герой Украины — высший знак отличия в стране. Согласно положению, ее должны удостаиваться люди, совершившие выдающийся геройский поступок или трудовой подвиг. К слову, это звание носит лидер УПЦ Киевского патриархата Филарет.