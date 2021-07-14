«Верховный суд признал противоправным указ президента об отмене назначения Тупицкого судьей КС», — цитирует агентство слова собеседника.
Зеленский своим указом уволил Тупицкого во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) — органа, который имеет только координационные функции.
В КС отмечали, что Зеленский превысил свои полномочия, уволив Тупицкого, так как статья, по которой это было сделано, не распространяется на судей КС.
22 февраля 2021 года по иску Тупицкого было открыто производство в Верховном суде Украины об обжаловании вышеозначенного указа Зеленского.