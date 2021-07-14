Верховный суд Украины (ВС) отменил указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда (КС), сообщает «Интерфакс-Украина» 14 июля со ссылкой на источник в ВС

«Верховный суд признал противоправным указ президента об отмене назначения Тупицкого судьей КС», — цитирует агентство слова собеседника.

Глава мятежников с богатым прошлым: чем знаменит судья Конституционного суда Украины Александр Тупицкий © пресс-служба КСУ

В КС отмечали, что Зеленский превысил свои полномочия, уволив Тупицкого, так как статья, по которой это было сделано, не распространяется на судей КС.

22 февраля 2021 года по иску Тупицкого было открыто производство в Верховном суде Украины об обжаловании вышеозначенного указа Зеленского.