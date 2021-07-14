В начале независимости Украины деятельность МВД регулировал Закон Украины «О милиции» от 20 декабря 1990 года и Конституция Украины.

В 2015 году стартовала реформа правоохранительной системы. Кабмин утвердил ряд новых законов, регулирующих работу ведомства.

Как отдельный орган исполнительной власти была создана Национальная полиция Украины. МВД досталась функция координации и хозяйственного обеспечения деятельности Нацполиции.

Пытали и насиловали. Подчиненные главы МВД Украины Авакова оказались жестокими преступниками
Пытали и насиловали. Подчиненные главы МВД Украины Авакова оказались жестокими преступниками
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
Были ликвидированы территориальные подразделения МВД, вместо них созданы территориальные подразделения Нацполиции.

По данным на 2021 год, штатная численность сотрудников Нацполиции составляла 119 тыс. человек.

Органы Министерства внутренних дел:

— Национальная полиция (глава — Игорь Клименко);

— Государственная пограничная служба (Сергей Дейнеко);

— Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Николай Чечеткин);

— Национальная гвардия (Николай Балан);

— Государственная миграционная служба (Максим Соколюк).

Кроме того, в 2014 году были созданы спецподразделения по охране общественного порядка (батальоны патрульной службы милиции особого назначения). Вооружены стрелковым оружием (хотя в отдельных батальонах обнаружили крупнокалиберные пулемёты и миномёты).

«Бе-бе-бе»: чем запомнился Арсен Аваков и какие последствия повлечёт за собой запомнившееся
«Бе-бе-бе»: чем запомнился Арсен Аваков и какие последствия повлечёт за собой запомнившееся
© Yulia Babych
С 22 февраля 2014 по 13 июля 2021 года МВД Украины возглавлял Арсен Аваков, экс-председатель Харьковской областной государственной администрации.

В РФ в отношении Авакова завели два уголовных дела. Его обвинили в организации убийств, применении запрещённых средств и методов ведения войны, воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов и похищении людей в ходе вооружённого противостояния на востоке Украины. Также он обвинялся в препятствовании МВД Украины проведению голосования россиянами, проживающими на территории Украины, в выборах президента России.

Денис Монастырский. Кто он
Денис Монастырский. Кто он
© Facebook Дениса Монастырского
Аваков подал заявление об отставке с поста главы МВД 12 июля. Владимир Зеленский предложил на должность главы МВД кандидатуру председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.