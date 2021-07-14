В начале независимости Украины деятельность МВД регулировал Закон Украины «О милиции» от 20 декабря 1990 года и Конституция Украины.
В 2015 году стартовала реформа правоохранительной системы. Кабмин утвердил ряд новых законов, регулирующих работу ведомства.
Как отдельный орган исполнительной власти была создана Национальная полиция Украины. МВД досталась функция координации и хозяйственного обеспечения деятельности Нацполиции.
Были ликвидированы территориальные подразделения МВД, вместо них созданы территориальные подразделения Нацполиции.
По данным на 2021 год, штатная численность сотрудников Нацполиции составляла 119 тыс. человек.
Органы Министерства внутренних дел:
— Национальная полиция (глава — Игорь Клименко);
— Государственная пограничная служба (Сергей Дейнеко);
— Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Николай Чечеткин);
— Национальная гвардия (Николай Балан);
— Государственная миграционная служба (Максим Соколюк).
Кроме того, в 2014 году были созданы спецподразделения по охране общественного порядка (батальоны патрульной службы милиции особого назначения). Вооружены стрелковым оружием (хотя в отдельных батальонах обнаружили крупнокалиберные пулемёты и миномёты).
С 22 февраля 2014 по 13 июля 2021 года МВД Украины возглавлял Арсен Аваков, экс-председатель Харьковской областной государственной администрации.
В РФ в отношении Авакова завели два уголовных дела. Его обвинили в организации убийств, применении запрещённых средств и методов ведения войны, воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов и похищении людей в ходе вооружённого противостояния на востоке Украины. Также он обвинялся в препятствовании МВД Украины проведению голосования россиянами, проживающими на территории Украины, в выборах президента России.
Аваков подал заявление об отставке с поста главы МВД 12 июля. Владимир Зеленский предложил на должность главы МВД кандидатуру председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.