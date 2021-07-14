Зеленский и лидеры «нормандской четвёрки»: о чём говорить?
Зеленский и лидеры «нормандской четвёрки»: о чём говорить?
© РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк
Песков отметил, что на уровнях политсоветников и по линии министерств иностранных дел работа в «нормандской четверке» ведется, есть и контакты на высшем уровне. Однако этого недостаточно для нового саммита в «нормандском формате», подчеркнул он.

«Как известно, в последние годы возникла серьезная пауза в этой работе, дефицит продвижения в выполнении ранее достигнутых договоренностей», — отметил Песков.

Также украинской стороной не выполняются Минские соглашения, и это главные причины замедления процессов в «нормандском формате», добавил он.