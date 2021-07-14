Песков отметил, что на уровнях политсоветников и по линии министерств иностранных дел работа в «нормандской четверке» ведется, есть и контакты на высшем уровне. Однако этого недостаточно для нового саммита в «нормандском формате», подчеркнул он.
«Как известно, в последние годы возникла серьезная пауза в этой работе, дефицит продвижения в выполнении ранее достигнутых договоренностей», — отметил Песков.
Также украинской стороной не выполняются Минские соглашения, и это главные причины замедления процессов в «нормандском формате», добавил он.