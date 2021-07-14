Украинская сторона не выполняет взятые на себя в рамках «нормандского формата» обязательства, поэтому новая встреча лидеров «четверки» поставлена на паузу, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости 14 июля

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