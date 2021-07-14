В 2020 году голливудский продюсер Харви Вайнштейн после заявлений десятка актрис о сексуальных домогательствах был приговорен к 23 годам тюрьмы.
«Я никогда не говорила об этом, потому что, честно говоря, я не считаю себя жертвой. Он пытался кое-что сделать, но я была осторожна. Я сказала ему "нет", после чего он попытался обнять меня, но я оттолкнула его и выбралась оттуда», — рассказала Куриленко.
Украинская актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия», заявила, что ее не испугала перспектива возможной мести со стороны Вайнштейна. По словам Куриленко, она верила, что в мире шоу-бизнеса есть достойные люди, с которыми можно работать без ущерба для репутации.
Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области, у нее украинские, русские и белорусские корни.
В 2020 году актриса поздравила жителей Европы и стран бывшего СССР с Днем Победы. Также она опубликовала тест ДНК и заявила в соцсети, что считает себя не украинкой, а славянкой. За это ее затравили в комментариях националисты.