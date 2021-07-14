Украинская актриса Ольга Куриленко рассказала, что тоже чуть не стала жертвой домогательств голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом она заявила 13 июля в интервью британскому журналу Country & Town House

В 2020 году голливудский продюсер Харви Вайнштейн после заявлений десятка актрис о сексуальных домогательствах был приговорен к 23 годам тюрьмы.

«Я никогда не говорила об этом, потому что, честно говоря, я не считаю себя жертвой. Он пытался кое-что сделать, но я была осторожна. Я сказала ему "нет", после чего он попытался обнять меня, но я оттолкнула его и выбралась оттуда», — рассказала Куриленко.

Украинской крови во мне нет вообще: Ольга Куриленко рассказала о своей национальности © Siebbi / wikimedia.org/

Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области, у нее украинские, русские и белорусские корни.

В 2020 году актриса поздравила жителей Европы и стран бывшего СССР с Днем Победы. Также она опубликовала тест ДНК и заявила в соцсети, что считает себя не украинкой, а славянкой. За это ее затравили в комментариях националисты.