Пять партий прошли бы в украинский парламент, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Об этом 14 июля сообщается в опросе центра «Социальный мониторинг», текстом которого располагает сайт телеканала «112 Украина»

Очередной опрос подтвердил рост рейтинга партии Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Опрос проводился Центром «Социальный мониторинг» c 30 июня по 9 июля 2021 года во всех областях Украины и Киеве методом индивидуальное интервью «тет-а-тет» по месту жительства респондента. Всего опрошено 3011 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,83%.

Ранее результаты опроса обнародовал «Рейтинг». «Слуга народа» по-прежнему возглавляет рейтинг партий, которые бы точно прошли в Раду с 24,9%.

Также в парламент проходят «Европейская солидарность» с 13,5% против 14,6% в апреле, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,8% против 14,2% и Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 12,3% против 12,9%.

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), «Слуга народа» стала единственной партией, которая существенно укрепилась в рейтинге. При этом «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина» по сравнению с данными на конец мая не просто не укрепились, а потеряли процентные пункты поддержки.