Саммит лидеров «нормандской четверки» по имплементации проекта «Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей» может состояться в ближайшее время. Об этом 14 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Facebook по итогам рабочего визита вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Германию

По его словам, главной задачей остается восстановление мира в Донбассе.

«Одним из механизмов для достижения мира должен стать проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей", подготовленный Германией и Францией, который Украина поддержала. Следующим шагом должен стать саммит N4 ("нормандской четверки". — Ред.), который состоится в ближайшее время», — написал Ермак.

Зеленский и лидеры «нормандской четвёрки»: о чём говорить? © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Украина в последнее время заблокировала мирное урегулирование в Донбассе, отказавшись встречаться в Минске с представителями Трехсторонней контактной группы.

Киев также постоянно пытается внести изменения в подписанные им Минские соглашения, что негативно сказывается на установлении мира в Донбассе.