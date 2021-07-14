По его словам, главной задачей остается восстановление мира в Донбассе.

«Одним из механизмов для достижения мира должен стать проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей", подготовленный Германией и Францией, который Украина поддержала. Следующим шагом должен стать саммит N4 ("нормандской четверки". — Ред.), который состоится в ближайшее время», — написал Ермак.

Зеленский и лидеры «нормандской четвёрки»: о чём говорить?
Зеленский и лидеры «нормандской четвёрки»: о чём говорить?
© РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк
Напомним, Россия не видит смысла в проведении встреч в «нормандском формате» на уровне глав государств, так как украинские власти не выполнили взятые на себя после предыдущей такой встречи обязательства. 

Украина в последнее время заблокировала мирное урегулирование в Донбассе, отказавшись встречаться в Минске с представителями Трехсторонней контактной группы. 

Киев также постоянно пытается внести изменения в подписанные им Минские соглашения, что негативно сказывается на установлении мира в Донбассе. 