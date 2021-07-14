По его словам, главной задачей остается восстановление мира в Донбассе.
«Одним из механизмов для достижения мира должен стать проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей", подготовленный Германией и Францией, который Украина поддержала. Следующим шагом должен стать саммит N4 ("нормандской четверки". — Ред.), который состоится в ближайшее время», — написал Ермак.
Напомним, Россия не видит смысла в проведении встреч в «нормандском формате» на уровне глав государств, так как украинские власти не выполнили взятые на себя после предыдущей такой встречи обязательства.
Украина в последнее время заблокировала мирное урегулирование в Донбассе, отказавшись встречаться в Минске с представителями Трехсторонней контактной группы.
Киев также постоянно пытается внести изменения в подписанные им Минские соглашения, что негативно сказывается на установлении мира в Донбассе.