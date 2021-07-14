Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан 13 июля в Facebook прокомментировал уход в отставку с поста главы МВД Арсена Авакова

Бывший глава Офиса намекнул на цитату из заявления Авакова об отставке и предположил, что тот мог иметь в виду.

«Меня сейчас многие спрашивают, что обозначает "честь имею". Думаю, где-то так», — написал Богдан и приложил скриншот картинки из паблика в сети.

Ранее, 13 июля, Арсен Аваков подал в отставку с поста министра внутренних дел Украины. Зеленский предложил на должность главы МВД кандидатуру председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Тот согласился, его должна утвердить Верховная Рада.