Верховная Рада Украины 14 июля приняла во втором и третьем чтении закон № 5068, согласно которому контроль над Высшим советом правосудия получили иностранцы. Об этом сообщила украинская «Судебно-юридическая газета»

Законопроект поддержали 259 парламентариев. При этом президентская партия «Слуга народа», формально имеющая большинство в Раде, не смогла самостоятельно набрать необходимого для принятия решения количества голосов.

Согласно закону, в ВСП будет создан «Этический совет» (ЭС), в который войдут три представителя Совета судей Украины и три иностранных эксперта, которых рекомендуют международные организации, сотрудничающие с Киевом в сфере противодействия коррупции.

В основном эти организации работают на деньги правительства США. Американское видение антикоррупционной реформы на Украине сводится к установлению контроля за высшим чиновничеством и политическим классом, а не собственно к борьбе с коррупцией.

Теперь благодаря принятому закону иностранные эксперты в ЭС получат право решающего голоса при назначении людей в ВСП и получат возможность увольнять любого члена ВСП в случае «утраты доверия», что дает США контроль над этим важным судебным органом Украины.

Контроль за судебной властью на Украине перешел к варягам © CC0, Pixabay был принят схожий законопроект, передающий иностранцам контроль над украинской Высшей квалификационной комиссией судей.

На Украине уже была выстроена независимая система контроля над высшим чиновничеством: Национальное агентство по борьбе с коррупцией, Специальная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд.

Они получили право расследовать и судить высокопоставленных представителей украинской власти. Контролирует эту систему не Украина, а США. С ее помощью любой неугодный Штатам украинский чиновник может быть отправлен за решетку.