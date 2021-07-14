Законопроект поддержали 259 парламентариев. При этом президентская партия «Слуга народа», формально имеющая большинство в Раде, не смогла самостоятельно набрать необходимого для принятия решения количества голосов.
Согласно закону, в ВСП будет создан «Этический совет» (ЭС), в который войдут три представителя Совета судей Украины и три иностранных эксперта, которых рекомендуют международные организации, сотрудничающие с Киевом в сфере противодействия коррупции.
В основном эти организации работают на деньги правительства США. Американское видение антикоррупционной реформы на Украине сводится к установлению контроля за высшим чиновничеством и политическим классом, а не собственно к борьбе с коррупцией.
Теперь благодаря принятому закону иностранные эксперты в ЭС получат право решающего голоса при назначении людей в ВСП и получат возможность увольнять любого члена ВСП в случае «утраты доверия», что дает США контроль над этим важным судебным органом Украины.
Днем ранее был принят схожий законопроект, передающий иностранцам контроль над украинской Высшей квалификационной комиссией судей.
На Украине уже была выстроена независимая система контроля над высшим чиновничеством: Национальное агентство по борьбе с коррупцией, Специальная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд.
Они получили право расследовать и судить высокопоставленных представителей украинской власти. Контролирует эту систему не Украина, а США. С ее помощью любой неугодный Штатам украинский чиновник может быть отправлен за решетку.