Горбань рассказал, что про пользу этого напитка в жару ему около полувека назад рассказали коллеги в командировке в Узбекистане.
Он вспомнил, что от холодной газировки у него отекало все тело, и тогда коллеги принесли ему три чайника с зеленым чаем.
«Как выпил все три — сразу полегчало. Оказывается, жители Средней Азии пьют холодную воду только вечером, когда спадет жара. С тех пор я в жару спасаюсь только зеленым чаем. Помогает!» — заявил синоптик.
Зеленый чай содержит антиоксиданты, освежает и тонизирует, понижает давление. От горячего напитка в жару повышается потоотделение, при испарении пота кожа охлаждается.
Заваривать зеленый чай лучше всего в чайнике из фарфора или глины, свежим кипятком, остывшим до 80-90 градусов.