В жару организму нужно восполнять потерю жидкости - помимо воды поможет горячий зеленый чай. Об узбекской традиции напомнил изданию «Сегодня» украинский народный синоптик Леонид Горбань

Неожиданное открытие ученых: любимый миллионами напиток убивает коронавирус © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Он вспомнил, что от холодной газировки у него отекало все тело, и тогда коллеги принесли ему три чайника с зеленым чаем.

«Как выпил все три — сразу полегчало. Оказывается, жители Средней Азии пьют холодную воду только вечером, когда спадет жара. С тех пор я в жару спасаюсь только зеленым чаем. Помогает!» — заявил синоптик.

Зеленый чай содержит антиоксиданты, освежает и тонизирует, понижает давление. От горячего напитка в жару повышается потоотделение, при испарении пота кожа охлаждается.

Заваривать зеленый чай лучше всего в чайнике из фарфора или глины, свежим кипятком, остывшим до 80-90 градусов.