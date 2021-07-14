Телеведущая вещающего в YouTube телеканала «Первый Независимый» Диана Панченко приняла предложение открыть с коллегами из России и Белоруссии фестиваль «Славянский Базар» в Витебске. Об этом 14 июля она сообщила в Instagram

«Я еду на Славянский базар. Да, в Витебск, да, в Беларусь. Удостоена чести открывать фестиваль в качестве ведущей вместе с коллегами из России и РБ. Уверена, искусство и музыка должны оставаться вне политики. Знаю, некоторые коллеги и артисты отказались от поездки. Хотя 30 лет Украина принимала участие в фестивале, побеждала, блистала», — написала она.

Следите за «Базаром»: почему украинцы против фестиваля в Белоруссии © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Панченко отметила, что политическая ситуация изменилась, но люди остались прежними. При этом она отметила, что не живет в Белоруссии, поэтому не вправе давать оценку событиям в стране. И обострение отношений, по ее мнению, не принесёт пользы.

Ведущая отметила, что на сцену «Славянского базара» выйдут конкурсанты и артисты с Украины, «несмотря ни на что».

Ранее Панченко работала на оппозиционном телеканале NewsOne, который вместе с «112 Украина» и ZIK попал под санкции СНБО Украины. «Первый Независимый» создали после их блокировки. Эфир телеканала транслируется преимущественно в YouTube и Facebook.