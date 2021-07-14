Под посольством Кубы в Киеве собрались сторонники коммунистического правительства Кубы и его противники, которые поддерживают антиправительственные выступления на острове. Об этом 14 июля сообщает «Политика страны» в Telegram

«Между протестующими происходят словесные перепалки, но без рукоприкладства», — говорится в сообщении.

Куба после Кастро. Рауль передает власть новому поколению © Presidencia El Salvador

Кубу, где весной завершилась более чем полувековая эпоха правления семьи Кастро, потрясли масштабные протесты против коммунистического правительства страны.

Власти страны обвинили США в организации протестов. В частности, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес 13 июля представил доказательства того, что американское правительство уже давно вкладывает большие средства для вмешательства во внутренние дела Кубы.

В последнее время Вашингтон увеличил финансирование некоторых групп и компаний в США для подстрекательства к беспорядкам на Кубе через социальные сети, рассказал Родригес.

Также он отметил, что Соединенные Штаты пытаются начать гуманитарную интервенцию под предлогом эпидемии на Кубе, однако истинной их целью является начало военной интервенции.