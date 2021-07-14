Послы стран Европейского союза приняли решение рекомендовать открыть границы ЕС для украинцев. Об этом 14 июля в Twitter сообщил журналист «Радио Свобода»* Рикард Джозвяк

Шмыгаль пообещал членство Украины в ЕС и НАТО уже через 5-10 лет © Facebook, Денис Шмигаль

Список стран пересматривается каждые две недели. Последний раз его обновляли 1 июля. В него включили Молдавию, Армению и Азербайджан.

Путешественники из стран, которые вошла в список, могут въехать в ЕС без ограничений.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента