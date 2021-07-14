Шмыгаль пообещал членство Украины в ЕС и НАТО уже через 5-10 лет
Шмыгаль пообещал членство Украины в ЕС и НАТО уже через 5-10 лет
© Facebook, Денис Шмигаль
«Сегодня послы ЕС решили добавить Украину в рекомендованный список третьих стран, для которых следует отменить ограничения на поездки в ЕС. Список должен быть официально обновлен завтра. Молдова, Армения и Азербайджан уже в нем», — написал Джозвяк.

Список стран пересматривается каждые две недели. Последний раз его обновляли 1 июля. В него включили Молдавию, Армению и Азербайджан.

Путешественники из стран, которые вошла в список, могут въехать в ЕС без ограничений.    

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента