Он сообщил, что недавно партия отправляла антисептики и открытки победителям конкурса, который был посвящен 300 тысячам подписчиков политической силы на YouTube.
«Но произошло два неприятных случая, когда отправление доходило до адресата не в полном объеме. Например, одна из победительниц из Харькова получила распакованный конверт без антисептика и только после требования вернуть содержимое пакета, ей отдали антисептик. У другого победителя из Одессы в отправлении вообще не было антисептика», — написал он.
Политик назвал происходящее «очень странной историей», которая подрывает авторитет «Укрпочты».
Также Гончаренко выразил надежду, что руководство «Укрпочта» и ее генеральный директор Игорь Смелянский разберутся в ситуации.