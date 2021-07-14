Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что на «Укрпочта» воруют содержание посылок. Об этом 14 июля он написал в своем Facebook

Он сообщил, что недавно партия отправляла антисептики и открытки победителям конкурса, который был посвящен 300 тысячам подписчиков политической силы на YouTube. Поездной вор украл у Гончаренко 20 тысяч грн и закупился на них в АТБ © РИА Новости, Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

«Но произошло два неприятных случая, когда отправление доходило до адресата не в полном объеме. Например, одна из победительниц из Харькова получила распакованный конверт без антисептика и только после требования вернуть содержимое пакета, ей отдали антисептик. У другого победителя из Одессы в отправлении вообще не было антисептика», — написал он.

Политик назвал происходящее «очень странной историей», которая подрывает авторитет «Укрпочты».

Также Гончаренко выразил надежду, что руководство «Укрпочта» и ее генеральный директор Игорь Смелянский разберутся в ситуации.