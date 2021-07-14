Вакцинация украинцев - это единственный путь для преодоления пандемии COVID-19, поэтому она может стать обязательной. Об этом 14 июля заявил начальник главного управления Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан в эфире OBOZREVATEL TV

Украинские врачи не могут справиться с COVID-19, заболевают десятками © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк Кузина. Если он вынесет такое постановление, то оно будет обязательным к исполнению во всех сферах. И районные, местные администрации, территориальные органы будут контролировать это», — объяснил Рубан.

По его словам, в случае принятия решения об обязательной вакцинации от COVID-19 за отказ от прививок будет предусмотрено наказание.

Рубан пояснил, что на Украине действует норма закона по защите населения от инфекционных болезней. Если есть угроза для окружающих, и такое решение принял главный государственный санитарный врач, то это обязательно для выполнения.

Кампания по вакцинации на Украине началась 24 февраля. Прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), CoronaVac, Comirnaty и AstraZeneca-SKBio. Также на днях сообщалось, что в свободном доступе появилась вакцина Pfizer.