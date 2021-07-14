«Что касается поощрения — такого бонуса нет. А что касается обязательности — это может быть в случае принятия решения главного государственного санитарного врача Украины [Игоря] Кузина. Если он вынесет такое постановление, то оно будет обязательным к исполнению во всех сферах. И районные, местные администрации, территориальные органы будут контролировать это», — объяснил Рубан.
По его словам, в случае принятия решения об обязательной вакцинации от COVID-19 за отказ от прививок будет предусмотрено наказание.
Рубан пояснил, что на Украине действует норма закона по защите населения от инфекционных болезней. Если есть угроза для окружающих, и такое решение принял главный государственный санитарный врач, то это обязательно для выполнения.
Кампания по вакцинации на Украине началась 24 февраля. Прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), CoronaVac, Comirnaty и AstraZeneca-SKBio. Также на днях сообщалось, что в свободном доступе появилась вакцина Pfizer.