На фото Бабкина позирует в белой рубашке и шортах на фоне и за рулем катера «Жемчужина ночи».
Певица написала, что побывала на увлекательной морской прогулке по историческим местам Севастополя.
«Надежда — это вы жемчужина!!! Обожаю вас», «Надежда — вы великолепны! Обожаю вас после программы "Модный приговор"», «Шикарная женщина. Надежда, вы большая молодец, будьте как можно дольше молодой и здоровой», «Шикарного вам отдыха», «Вам идет Севастополь», — осыпали звезду комплиментами в комментариях.
В Крыму Надежда Бабкина отдыхает с мужем, 50-летним композитором Евгением Гором. Ранее звезда сообщала, что перенесла коронавирус и 80%-е поражение легких, врачам еле удалось спасти ее жизнь и здоровье.