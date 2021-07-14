Певица Надежда Бабкина разместила на днях в Instagram фото с отдыха в Севастополе, поклонники 71-летней звезды восхитились ее молодым видом на фото

Надежда Бабкина в коме. Звезду подключили к аппарату искусственной вентиляции легких - СМИ © Press Service / wikimedia.org

Певица написала, что побывала на увлекательной морской прогулке по историческим местам Севастополя.

«Надежда — это вы жемчужина!!! Обожаю вас», «Надежда — вы великолепны! Обожаю вас после программы "Модный приговор"», «Шикарная женщина. Надежда, вы большая молодец, будьте как можно дольше молодой и здоровой», «Шикарного вам отдыха», «Вам идет Севастополь», — осыпали звезду комплиментами в комментариях.

В Крыму Надежда Бабкина отдыхает с мужем, 50-летним композитором Евгением Гором. Ранее звезда сообщала, что перенесла коронавирус и 80%-е поражение легких, врачам еле удалось спасти ее жизнь и здоровье.