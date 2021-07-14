Ранее PavlovskyNews сообщил, что ветераны требовали от спикера в течение получаса выйти к ним на разговор. При этом они не уточнили, что будут делать, если Разумков к ним не выйдет.
Однако спустя указанное пенсионерами время Разумков к ним так и не вышел. Ветераны МВД сделали первую попытку прорваться к зданию парламента, однако им воспрепятствовала полиция и Нацгвардия.
«Участники акции пенсионеров МВД прорвали оцепление Нацгвардии и штурмуют Верховную Раду с требованием перерасчета пенсий», — говорится в сообщении.
Ветераны скандируют фамилию Разумкова и продолжают требовать встречи.
Отмечается, что возле Рады проходят сразу два митинга. Кроме ветеранов МВД, также протестуют верующие — против цифровых паспортов.
Накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку, поблагодарив коллег за сотрудничество. Причину своего увольнения он не назвал.