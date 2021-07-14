Ветераны МВД Украины прорвали кордон полиции и Национальной гвардии возле здания Верховной Рады, чтобы добиться личной встречи со спикером Дмитрием Разумковым и потребовать перерасчета пенсий. Об этом 14 июля сообщает в Kievmap в Telegram

Ранее PavlovskyNews сообщил, что ветераны требовали от спикера в течение получаса выйти к ним на разговор. При этом они не уточнили, что будут делать, если Разумков к ним не выйдет.

Зеленский назвал «наследника» Авакова в МВД — теперь дело за Радой © REUTERS, Gleb Garanich

«Участники акции пенсионеров МВД прорвали оцепление Нацгвардии и штурмуют Верховную Раду с требованием перерасчета пенсий», — говорится в сообщении.

Ветераны скандируют фамилию Разумкова и продолжают требовать встречи.

Отмечается, что возле Рады проходят сразу два митинга. Кроме ветеранов МВД, также протестуют верующие — против цифровых паспортов.

Накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку, поблагодарив коллег за сотрудничество. Причину своего увольнения он не назвал.