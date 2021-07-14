«Положительное решение! Семену Семенченко сменили меру пресечения — домашний арест. Но это еще не конец. Борьба продолжается», — говорится в сообщении.
Ранее Семенченко предъявили новое подозрение в виде незаконного ношения, хранения, приобретения оружия и боеприпасов.
По версии следствия, в апреле 2020 года Семенченко отдал указание бывшему атошнику Вадиму Боровику, который сотрудничает со следствием, перевезти оружие в тренировочную базу и дал Боровику деньги.
В подозрении указывается, что Боровик осознавал незаконность этих действий, но перевозил оружие, поскольку находился в подчинении Семенченко. И весь ход операции был под личным контролем последнего.
Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко подозреваются в создании незаконного вооруженного формирования — частной военной компании (ЧВК), которая работала вне интересов Украины. 24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла ее деятельность.