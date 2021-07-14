Экс-командир батальона «Донбасс» и бывший депутат Рады Семен Семенченко, который находился в СИЗО по подозрению в создании частной военной компании, вышел под домашний арест. Об этом 14 июля сообщается на его странице в Facebook

«Положительное решение! Семену Семенченко сменили меру пресечения — домашний арест. Но это еще не конец. Борьба продолжается», — говорится в сообщении.

Семенченко выдвинули новое обвинение © Facebook, НикВести

По версии следствия, в апреле 2020 года Семенченко отдал указание бывшему атошнику Вадиму Боровику, который сотрудничает со следствием, перевезти оружие в тренировочную базу и дал Боровику деньги.

В подозрении указывается, что Боровик осознавал незаконность этих действий, но перевозил оружие, поскольку находился в подчинении Семенченко. И весь ход операции был под личным контролем последнего.

Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко подозреваются в создании незаконного вооруженного формирования — частной военной компании (ЧВК), которая работала вне интересов Украины. 24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла ее деятельность.