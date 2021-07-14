Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Ирина Верещук заявила, что готовится к встрече с президентом Владимиром Зеленским, чтобы поговорить о возможности ее назначения на должность министра обороны Украины. Об этом 14 июля она сообщила в комментарии украинским «Вестям»

Верещук заявила, что министр обороны — это политическая должность. И если Зеленский предложит ее занять, она согласится. Также депутат отметила, что информация о ее назначении — пока «только слухи». Ирина Верещук: кто она © Ірина Верещук

«Руководство Генштаба и командующий ВСУ — это те, кто воюет и непосредственно занимается войной. Мы в Министерстве обороны, как профильный комитет, обслуживаем этот процесс. Министр обороны — политик, который является выразителем стратегии, которую разрабатывает и командующий, и президент, и СНБО (Совет национальной безопасности и обороны. — Ред.), и комитет как законодательный орган», — заявила Верещук.

Ранее сообщалось, что фракция «Слуга народа» в субботу может собраться на большое закрытое заседание, которое инициировал лично президент Украины Владимир Зеленский. «Слуги народа» рассмотрят на нем два кадровых вопроса — отставку министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи.

Накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку, поблагодарив коллег за сотрудничество. Причину своего увольнения он не назвал.