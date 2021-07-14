Поклонников сериала «Сваты» возмутила информация о съемках в седьмом сезоне советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе, известного резкими высказываниями о России. Гневные комментарии фанаты оставляют в официальном аккаунте сериала в Instagram

Скандальный актер снялся в новом сезоне «Сватов» © сериал «Сваты» Вахтанга Кикабидзе.

«Под прошлыми постами с Вахтангом Кикабидзе многие подписчики высказывали свою неприязнь к актеру и считали, что данным персонажем режиссёр испортил 7-й сезон. Хотелось бы узнать, чем плох актёр и почему его присутствие, по мнению многих, нежелательно в сериале?» — поинтересовались авторы паблика.

Зрители заявили, что ничего не имеют против Кикабидзе как актера, но отметили неуместность его приглашения из-за резких политических высказываний. В «Сватах» они прежде всего хотят увидеть продолжение историй уже привычных героев.

«Актер замечательный!!! Но зачем мешать кашу с тараканами?», «Он ненавидит Россию и русских, о чем неоднократно высказывался», «Не нужно против России высказываться негативно. Он в нашей стране и стал знаменит. А теперь против нас попер. Нехорошо», «Нас ненавидят, а мы их кормим! Чего тут?! В Донбассе убивают мирных жителей, а потом едут в Россию на заработки…», «Лично я не против новых героев сериала, главное, чтобы все старые были», — отметили подписчики страницы «Сватов» в комментариях.

Советский и грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе известен антироссийскими заявлениями в связи с конфликтом в Южной Осетии в августе 2008 года. Он перестал выступать с концертами в России.

После 2014 года Кикабидзе высказывался в поддержку украинских военных — участников т.н. антитеррористической операции в Донбассе и посвятил концерт памяти «Небесной сотни».