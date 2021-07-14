Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонной беседы с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином договорился заключить соглашение о безвизовом режиме между странами. Об этом вечером 13 июля сообщает Офис президента Украины

Сбежавший с Украины Коболев хочет вернуться, чтобы спасти страну от китайского влияния © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Си Цзиньпин отметил важность проекта «Большое строительство» и выразил готовность Китая сотрудничать в этом направлении. Кроме того, во время разговора украинский президент выразил надежду, что Украина «может стать "мостиком в Европу" для китайского бизнеса».

«Руководители государств обсудили важность развития межчеловеческих контактов между странами и договорились заключить Соглашение о безвизе между Украиной и Китаем», — говорится в сообщении.

При этом китайское государственное информационное агентство Синьхуа опубликовало сообщение о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина, согласно которому Зеленский выразил свою приверженность принципу «одного Китая». Согласно этому принципу, Тайвань — часть КНР. Также, пишет Синьхуа, украинский лидер пожелал китайскому народу «еще больше великих достижений» под руководством компартии.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Си Цзиньпина за COVID-вакцины, а совместную борьбу против пандемии назвал «живым воплощением дружбы между народами».