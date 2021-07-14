Игроки сборной Украины сфотографировались с российским рэпером Василием Вакуленко (Бастой). Среди националистов уже зреет возмущение, сообщил 14 июля Telegram-канал PavlovskyNews

Быстряков рассказал, как Басту «реабилитировали» на Украине © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Роман Яремчук и лидер нашей команды по количеству полезных действий Виталий Миколенко проводят отдых в Турции, где и встретили российского рэпера, который недавно гастролировал в Украине после снятия с него запрета на въезд. На совместное фото в соцсетях отреагировал Сергей Стерненко, считая, что сборникам за свой поступок должно быть стыдно, поскольку Баста выступал в Крыму», — говорится в посте.

Несколько лет назад российской звезде запретили въезд на Украину. В конце июня Баста приехал на выступление, однако в Службе безопасности заявили, что музыканту нужно снова запретить въезд. В Госпогранслужбе на это ответили, что предыдущий срок санкции для артиста уже истек, а на новый он пока «не заработал», так как больше не ездил в Крым.

Многие поклонники Вакуленко советовали звезде не ездить на Украину, опасаясь за жизнь кумира, так как помимо СБУ концертами рэпера заинтересовался бывший руководитель одесского отделения организации «Правый сектор»* Стерненко. Он объявил крупное вознаграждение за голову Басты.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ.