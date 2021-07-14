Президент России Владимир Путин заочно предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому не смешивать смыслы переговорных площадок по разным вопросам. Об этом вечером 13 июля он заявил в эфире телеканала «Россия 24»

«Россия, "Газпром" — мы подписали контракт на пять лет на прокачку определенного объема природного газа российского нашим потребителям в Европе через территорию Украины. "Нормандский формат", другие форматы подобного рода — это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как "Северный поток" и "Северный поток-2"», — сказал Путин.

Также российский лидер напомнил, что Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках контракта по транзиту газа и, безусловно, будет полностью их выполнять, несмотря на «сложности сегодняшнего дня».

В понедельник, 12 июля, Зеленский находился с рабочим визитом в Германии, во время которого встретился с канцлером Ангелой Меркель. Накануне на своей пресс-конференции в Киеве он подтвердил, что украинские власти поставили перед Германией вопрос финансовых компенсаций по запуску газопровода «Северный поток-2». «Не делю на "им" и "нам"»: Путин рассказал, кому адресовал статью об Украине © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока-2», поскольку считает его «экономическим оружием». Кроме того, он заявил о готовности подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через Украину в Европу. Предварительно сумма иска составит 7,2 млрд долларов.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.