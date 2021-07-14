Верховная Рада Украины 13 июля отказалась принять за основу законопроект «О легализации медицинского каннабиса». Трансляцию заседания вел парламентский телеканал

«Для украинцев это важно, но не для всех»: Разумков заочно поспорил с Зеленским о марихуане © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом второй вопрос о направлении законопроекта по каннабису на повторную подготовку к первому чтению парламентарии тоже провалили. «За» было только 219 депутатов.

В итоге Верховная Рада проголосовала за то, чтобы вернуть законопроект субъекту инициативы на доработку. Данное решение поддержали 240 депутатов.

Между тем законопроект президента Украины Владимира Зеленского, предоставляющий доступ больным к медицинской марихуане, нардепов просили поддержать в Минздраве. Там сразу сказали, что это «медицинский вопрос, а не политический».