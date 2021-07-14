Поддержали законопроект всего 184 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
При этом второй вопрос о направлении законопроекта по каннабису на повторную подготовку к первому чтению парламентарии тоже провалили. «За» было только 219 депутатов.
В итоге Верховная Рада проголосовала за то, чтобы вернуть законопроект субъекту инициативы на доработку. Данное решение поддержали 240 депутатов.
Между тем законопроект президента Украины Владимира Зеленского, предоставляющий доступ больным к медицинской марихуане, нардепов просили поддержать в Минздраве. Там сразу сказали, что это «медицинский вопрос, а не политический».