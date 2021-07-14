Президент России Владимир Путин заявил, что написанная им статья «Об историческом единстве русских и украинцев» посвящена жителям как РФ, так и Украины, а также спонсорам политического руководства сегодняшней Украины. Он сказал об этом в эфире телеканала «Россия 24» 13 июля

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