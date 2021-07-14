«Я не делю на "им" или "нам", я же и в этом материале говорю о том, что это единая общность, поэтому всем нам: и тем, кто проживает в сегодняшней России, и тем, кто проживает в сегодняшней Украине. И спонсорам политического руководства сегодняшней Украины, и они тоже должны знать, что мы из себя представляем, как мы друг к другу относимся: на мой взгляд, это важно для всех», — заявил глава государства.
Ранее Путин написал статью о единстве русских и украинцев. На сайте президента России статья опубликована на русском и украинском языках. Она состоит из анализа истории двух народов и разбора положения дел сейчас. Путин заверил, что «Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной"».