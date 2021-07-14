Президент России Владимир Путин заявил, что из-за повседневных забот у народа нет времени внимательно разобраться, каковы отношения с ближайшими соседями, поэтому он решил изложить информацию в своей статье об Украине. Об этом вечером 13 июля он рассказал в эфире телеканала «Россия 24»

«Вообще, почему у меня родилась такая идея? Ведь мы в своей обычной жизни занимаемся своей работой, воспитанием детей, какими-то хобби, как правило, особенно не задумываемся над вопросами подобного свойства и характера, которые изложены в этом материале. А ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели внимательнее на то, в каком мире мы живем, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями. Поэтому возникла эта идея именно в этой связи», — сказал Путин.

Российский лидер отметил условность названия материала статьей, поскольку он является аналитикой, основанной на исторических фактах, событиях, а также исторических документах. Также Путин отметил, что собирался подготовить данный материал уже несколько месяцев.

Статью об Украине Владимира Путина опубликовали в понедельник, 12 июля, на сайте Кремля на двух языках — украинском и русском. В ней президент заявил, что с уважением относится к украинскому языку и традициям, а возникшая между Россией и Украиной стена — большая общая беда и трагедия. Путин сравнил украинскую власть с хамелеонами © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины. Кроме того, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки. Также российский президент считает, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский оценил проделанную работу и заявил, что увидел глубокую и детальную работу, требующую много времени. Однако мысль о братских украинском и русском народах, по его мнению, больше похоже на библейский ветхозаветный сюжет, когда первый сын Адама и Евы Каин убил своего младшего брата Авеля.