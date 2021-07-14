Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин назвал подавшего в отставку с поста главы МВД Украины Арсена Авакова своим главным конкурентом в грядущей предвыборной гонке, передают Vesti.ua 13 июля

Стали известны детали отставки Авакова © kmu.gov.ua / kmu.gov.ua / Перейти в фотобанк

«Главным конкурентом я считаю самого Арсена Борисовича. Он для Харькова человек известный, и влияние его велико. Поэтому бороться буду с ним. Надеюсь, его фантазии по поводу выборов мэра в Харькове — в плане что-то подстроить, подрегулировать, подправить — они улетучатся к дате самих выборов», — заявил кандидат в мэры.

Аналогичного мнения придерживаются и украинские политэксперты. Так, Алексей Якубин уверен, что Аваков останется одной из самых заметных политических фигур в украинской политике.

«Давайте не забывать, что Аваков в современной системе — это один из самых тяжеловесов, он пережил несколько премьер-министров и застал уже второго президента. Аваков все равно останется в политической борьбе», — сказал он.

В свою очередь, политолог Владимир Фесенко считает, что Аваков сосредоточится на бизнесе.

«В мэры — не думаю, в СНБО (Совет нацбезопасности и обороны Украины. — Ред.) тоже не пойдет. Всех членов СНБО назначает президент, только по должности. А быть чиновником средней руки после влиятельного министра внутренних дел, думаю, Аваков не согласится. Он, скорее всего, в бизнес уйдет», — отметил он.

При этом эксперт также считает, что Аваков останется в политике, но уже в качестве «серого кардинала».