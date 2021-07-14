Санкции в отношении Белоруссии, введенные Евросоюзом, поддержали еще пять стран, не входящих в ЕС. Об этом заявил глава внешнеполитической службы содружества Жозеп Боррель, передает 14 июля агентство Urdupoint

Белоруссия подготовила ответные меры на санкции ЕС © Santa Fe Relocation Services / flickr поддержали страны — кандидаты на вступление в ЕС Северная Македония, Черногория и Албания, также к решению Евросоюза присоединились Исландия и Норвегия.

В конце июня Евросоюз официально принял секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии. Они включают запрет на прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт кому-либо в Белоруссии оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных для использования в мониторинге или перехвате связи, а также на технологии для использования в военных целях.

Меры Запада против Минска вводятся на фоне инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу — россиянку Софью Сапегу — задержали.