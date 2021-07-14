Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко 13 июля предрек остановку газопровода «Северный поток-2» из-за санкций США, передает телеканал «Дом»

Золотарев объяснил, как «Северный поток – 2» похоронит Зеленского © видео Украина.ру

«Поэтому мы верим, что Америка, осознавая опасность, которая исходит от этого проекта для Европы, для всего свободного мира, все-таки применит действенные санкции, которые позволят остановить этот проект», — отметил глава «Нафтогаза».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет получить от США и Германии гарантии безопасности в связи с завершением строительства «Северного потока-2». Зеленский надеется, что Берлин и Вашингтон смогут повлиять на Москву, заставив ее продлить газовые контракты или обеспечить Украину в случае окончания транзита.

Накануне политтехнолог Андрей Золотарев объяснил, какие потери понесет Украина, если не сохранит транзит российского газа через свою территорию. По его словам, «Северный поток-2» «похоронит» Зеленского.