Витренко назвал американские санкции самым действенным оружием. По его словам, они обычно применяются не к проектам на стадии строительства, а к работающим компаниям.
«Поэтому мы верим, что Америка, осознавая опасность, которая исходит от этого проекта для Европы, для всего свободного мира, все-таки применит действенные санкции, которые позволят остановить этот проект», — отметил глава «Нафтогаза».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет получить от США и Германии гарантии безопасности в связи с завершением строительства «Северного потока-2». Зеленский надеется, что Берлин и Вашингтон смогут повлиять на Москву, заставив ее продлить газовые контракты или обеспечить Украину в случае окончания транзита.
Накануне политтехнолог Андрей Золотарев объяснил, какие потери понесет Украина, если не сохранит транзит российского газа через свою территорию. По его словам, «Северный поток-2» «похоронит» Зеленского.