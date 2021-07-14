Парламентарий указал, что Аваков подал в отставку «после встречи со своим товарищем и новым смотрящим за Украиной от Америки». Таким образом, предположил он, управляющие страной силы «не хотят в этой истории замарать очень понятного им человека».
Кива объяснил, что уход главы МВД, руководившего ведомством более семи лет, приведет к тому, что президент страны Владимир Зеленский не сможет противостоять своим противникам. И Аваков снова появится на политической арене, но уже в какой-то другой роли, уверен он.
«До новых встреч, Арсен Борисович! И прощай, Зеленский!» — резюмировал он.
Накануне Аваков, возглавлявший МВД с 2014 года, написал заявление об отставке. Позднее стало известно, что Зеленский нашел ему замену. На заседании фракции «Слуги народа» глава государства предложил на должность главы МВД кандидатуру депутата Верховной Рады Дениса Монастырского.