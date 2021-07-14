Отставка министра внутренних дел Украины Арсена Авакова приведет к досрочным выборам президента страны. Об этом 13 июля сообщил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива в своем Telegram

«Муляжи американских копов»: Золотарев объяснил, за что Аваков реально заслужил отставку © Facebook, Арсен Аваков / Facebook, Арсен Аваков / Перейти в фотобанк

Кива объяснил, что уход главы МВД, руководившего ведомством более семи лет, приведет к тому, что президент страны Владимир Зеленский не сможет противостоять своим противникам. И Аваков снова появится на политической арене, но уже в какой-то другой роли, уверен он.

«До новых встреч, Арсен Борисович! И прощай, Зеленский!» — резюмировал он.

Накануне Аваков, возглавлявший МВД с 2014 года, написал заявление об отставке. Позднее стало известно, что Зеленский нашел ему замену. На заседании фракции «Слуги народа» глава государства предложил на должность главы МВД кандидатуру депутата Верховной Рады Дениса Монастырского.