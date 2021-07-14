Белорусские радикалы имеют связи на Украине и получали оттуда оружие для подготовки терактов в Белоруссии. Об этом 13 июля сообщили в репортаже белорусского государственного телеканала ОНТ

Наркотики и оружие. Ради чего Рада собралась на внеочередное заседание © Facebook, Верховна Рада України Николая Автуховича, задержанного после серии нападений в Гродненской области.

Также телеканал рассказал о предложении выйти на Киев Юрию Зенковичу, который, утверждают авторы материала, «готовил государственный переворот и ликвидацию президента и высшего руководства страны».

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что правоохранительные органы республики нашли у «группы людей» арсеналы с тротилом и пластидом.

В апреле Лукашенко заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение с участием спецслужб США. По его словам, убийство одобрило руководство Штатов. В Москве были задержаны бывший соратник Лукашенко Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович, в Белоруссии — лидер оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Григорий Костусев. ФСБ России заявила, что Зенкович и Федута готовили в Белоруссии военный переворот «по отработанному сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов».