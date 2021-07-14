Горняки Украины анонсировали акции протеста
Горняки Украины анонсировали акции протеста
© Facebook, Денис Туснин
Накануне утром шахтеры отказались спускаться под землю. Протестующие требовали обеспечить стабильную работу предприятия и выплатить долги по заработной плате.

Участники митингов перекрыли трассу около села Бережинка и поселка Смолино.

Волынец отметил, что горняки «справедливо считают, что подвергают опасности себя и других из-за того, что вынуждены работать впроголодь в сверхтяжелых условиях».

Данные шахты входят в состав госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» (Восток ГОК). В общей сложности работодатель задолжал своим сотрудникам три миллиона долларов.

 