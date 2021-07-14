Накануне утром шахтеры отказались спускаться под землю. Протестующие требовали обеспечить стабильную работу предприятия и выплатить долги по заработной плате.
Участники митингов перекрыли трассу около села Бережинка и поселка Смолино.
Волынец отметил, что горняки «справедливо считают, что подвергают опасности себя и других из-за того, что вынуждены работать впроголодь в сверхтяжелых условиях».
Данные шахты входят в состав госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» (Восток ГОК). В общей сложности работодатель задолжал своим сотрудникам три миллиона долларов.