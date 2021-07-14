Работники шахт «Смолинская», «Новоконстантиновская» и «Ингульская» в Кировоградской области Украины перекрыли трассу из-за задолженности по зарплате. Об этом 13 июля сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в своем Facebook

Горняки Украины анонсировали акции протеста © Facebook, Денис Туснин

Участники митингов перекрыли трассу около села Бережинка и поселка Смолино.

Волынец отметил, что горняки «справедливо считают, что подвергают опасности себя и других из-за того, что вынуждены работать впроголодь в сверхтяжелых условиях».

Данные шахты входят в состав госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» (Восток ГОК). В общей сложности работодатель задолжал своим сотрудникам три миллиона долларов.