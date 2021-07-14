На фоне неудачного визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию статья президента России Владимира Путина стала для Киева еще одной неожиданностью. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политтехнолог Марат Баширов

Зеленский шел к Меркель с принципиальным разговором, а улетел без денег, оружия и гарантий © REUTERS, Stefanie Loos/ Pool via REUTERS

«Зеленский был в Берлине и на фоне появления этой статьи, и в частности тезиса о Донбассе, ему было сказано со стороны канцлера [ФРГ Ангелы] Меркель о том, что Минские соглашения надо исполнять и, более того, нужно имплементировать в украинское законодательство "формулу Штайнмайера"», — отметил Баширов.

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