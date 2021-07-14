Эксперт указал, что в статье Путина упоминается Донецко-Криворожская советская республика, которая хотела войти в состав Советской России, но получила отказ от Москвы, и в дальнейшем сохраняла самобытность в составе УССР.
«Зеленский был в Берлине и на фоне появления этой статьи, и в частности тезиса о Донбассе, ему было сказано со стороны канцлера [ФРГ Ангелы] Меркель о том, что Минские соглашения надо исполнять и, более того, нужно имплементировать в украинское законодательство "формулу Штайнмайера"», — отметил Баширов.
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