«Попытки показать Советский Союз враждебным подспудно закладывают определенные проблемы с точки зрения легитимации современного государства. Именно это противоречие Путин в своей статье отметил», — сказал Якубин.

«Об историческом единстве русских и украинцев»: статья Владимира Путина об Украине
«Об историческом единстве русских и украинцев»: статья Владимира Путина об Украине
© РИА Новости, Сергей Ильин / Перейти в фотобанк
По его словам, так президент России применил своеобразный «прием айкидо» — японского боевого искусства, декларирующего использование против противника его собственной силы. 

При этом Путин не повторил советский подход к этническому вопросу на Украине, а провозгласил концепцию единого народа, который, как река, разделился на потоки, подчеркнул политолог.

Полностью прочитать интервью можно здесь.

 