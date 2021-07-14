Президент РФ Владимир Путин в своей статье указал на противоречие политики декоммунизации на Украине и ее существования в нынешних границах. Об этом в интервью Украина.ру сказал украинский политолог Алексей Якубин

«Попытки показать Советский Союз враждебным подспудно закладывают определенные проблемы с точки зрения легитимации современного государства. Именно это противоречие Путин в своей статье отметил», — сказал Якубин.

«Об историческом единстве русских и украинцев»: статья Владимира Путина об Украине © РИА Новости, Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

При этом Путин не повторил советский подход к этническому вопросу на Украине, а провозгласил концепцию единого народа, который, как река, разделился на потоки, подчеркнул политолог.

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