«Попытки показать Советский Союз враждебным подспудно закладывают определенные проблемы с точки зрения легитимации современного государства. Именно это противоречие Путин в своей статье отметил», — сказал Якубин.
По его словам, так президент России применил своеобразный «прием айкидо» — японского боевого искусства, декларирующего использование против противника его собственной силы.
При этом Путин не повторил советский подход к этническому вопросу на Украине, а провозгласил концепцию единого народа, который, как река, разделился на потоки, подчеркнул политолог.
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