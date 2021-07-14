«Если не вступления в НАТО, то получить либо дорожную карту НАТО, либо преддорожную карту НАТО. Поскольку на Украине нет даже идей политики многосторонности, украинская политика ориентирована однозначно на Запад, то и все ключи успеха Зеленского лежат на Западе. Ему надо выйти с пониманием, какие ключи у него есть, а какие двери для него останутся закрыты. В значительной степени это зависит от того, как долго сам Зеленский будет занимать президентское кресло», — сказал Злобин.
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