Президенту Украины Владимиру Зеленскому на встрече с американским лидером Джо Байденом нужно обсудить возможности сотрудничества с НАТО, получить обещания в отношении хоть каких-то договорённостей. Об этом сообщил американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

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