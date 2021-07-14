Американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру порассуждал, с каким результатом президент Украины Владимир Зеленский должен выйти с предстоящей встречи с американским лидером Джо Байденом

Поклонская заявила, что Зеленский ведет Украину к самоуничтожению © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Он добавил, что украинскому лидеру также нужно понять, в какой степени западные партнёры будут или не будут поддерживать его «внутриполитические телодвижения».

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