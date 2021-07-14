Поклонская заявила, что Зеленский ведет Украину к самоуничтожению
Поклонская заявила, что Зеленский ведет Украину к самоуничтожению
© РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк
«Я думаю, что Зеленскому надо выйти с этой встречи с полученной поддержкой на будущую избирательную кампанию. Это сейчас принципиальный вопрос. Или он уходит с политической арены, или у него ещё есть второй президентский срок, к которому надо начинать готовиться. Позиция западных партнёров Украины для этого сейчас принципиально важна», — сказал Злобин.

Он добавил, что украинскому лидеру также нужно понять, в какой степени западные партнёры будут или не будут поддерживать его «внутриполитические телодвижения».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.