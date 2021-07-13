По его словам, с таким предложением на собрании фракции «СН» выступил Зеленский.
«Президент предложил Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Фракция поддержала предложение аплодисментами!» — сообщил Качура.
По его словам, вопрос будет вынесен на голосование Верховной Рады 16 июля.
13 июля глава МВД Украины Арсен Аваков после встречи с временным поверенным США Джорджем Кентом подал в отставку, завершив стандартный бланк заявления подписью со словами «Честь имею!» на украинском языке.
Его решение еще должен поддержать украинский парламент.
Аваков находился на посту главы МВД почти семь с половиной лет, еще со времен постмайданного правительства Арсения Яценюка.