У Украины к Западу есть вполне конкретные претензии, сказал украинский дипломат Александр Левченко в эфире Youtube-канала «Обозреватель»

«Если бы мы получили ПДЧ на саммите 2008 года, не было бы нападения на Украину», — заявил Левченко.

По его словам, это отлично понимают в Европе, в частности, в Берлине — «те последствия, которые мы имеем после 2008 года на политической карте Европы».

Страшный выбор: война или пандемия. Что испанские журналисты увидели в Донбассе © AP, Evgeniy Maloletka

Киев при поддержке Вашингтона обвинил Россию во вторжении, однако РФ не является стороной конфликта в Донбассе, что отмечено в подписанных Украиной Минских соглашениях.