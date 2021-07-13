«Если бы мы получили ПДЧ на саммите 2008 года, не было бы нападения на Украину», — заявил Левченко.
По его словам, это отлично понимают в Европе, в частности, в Берлине — «те последствия, которые мы имеем после 2008 года на политической карте Европы».
Напомним, незаконный киевский режим после госпереворота 2014 года развязал гражданскую войну против несогласных с насильственной сменой власти в стране.
Киев при поддержке Вашингтона обвинил Россию во вторжении, однако РФ не является стороной конфликта в Донбассе, что отмечено в подписанных Украиной Минских соглашениях.