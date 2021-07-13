Верховная Рада 13 июля приняла во втором и третьем чтениях законопроект №3822 о ликвидации госконцерна «Укроборонпром». Трансляцию вел телеканал «Рада»

За этот документ проголосовало 256 депутатов при необходимых 226 в ходе пленарного заседания украинского парламента.

Впрочем, пока это не означает полной и окончательной ликвидации украинской оборонки — госконцерн преобразуют в два акционерных общества предположительно в течение года.

Одно из них займется космосом и авиацией, а другое — «Оборонные системы Украины» — возьмет на себя все остальное.

Главная особенность законопроекта заключается в том, что теперь предприятия ОПК смогут более тесно сотрудничать с иностранными военными компаниями, в частности, образовывать совместные предприятия.

«Даже минометы не могут выпускать»: Коротченко «разгромил» украинский ВПК © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Это открывает широкое поле возможностей для продажи с молотка практически любого завода украинского ОПК. Всего только и нужно, что лишить его госконтрактов.

В свете этого становится понятным улучшение отношений Украины и Китая: представители КНР, пожалуй, единственные интересуются немногочисленными еще не распроданными секретами украинского ВПК, доставшимися в наследство от СССР.

О готовящейся ликвидации концерна «Укроборонпром» сообщил зимой 2020 года глава компании Юрий Гусев.