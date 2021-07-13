За этот документ проголосовало 256 депутатов при необходимых 226 в ходе пленарного заседания украинского парламента.
Впрочем, пока это не означает полной и окончательной ликвидации украинской оборонки — госконцерн преобразуют в два акционерных общества предположительно в течение года.
Одно из них займется космосом и авиацией, а другое — «Оборонные системы Украины» — возьмет на себя все остальное.
Главная особенность законопроекта заключается в том, что теперь предприятия ОПК смогут более тесно сотрудничать с иностранными военными компаниями, в частности, образовывать совместные предприятия.
Также теперь допускается приватизация оборонных предприятий в том случае, если они не задействованы в гособоронзаказе.
Это открывает широкое поле возможностей для продажи с молотка практически любого завода украинского ОПК. Всего только и нужно, что лишить его госконтрактов.
В свете этого становится понятным улучшение отношений Украины и Китая: представители КНР, пожалуй, единственные интересуются немногочисленными еще не распроданными секретами украинского ВПК, доставшимися в наследство от СССР.
О готовящейся ликвидации концерна «Укроборонпром» сообщил зимой 2020 года глава компании Юрий Гусев.