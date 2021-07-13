На канцлера Германии Ангелу Меркель на родине оказывается давление с целью не допустить существенного участия ФРГ в антироссийских проектах, сказал украинский дипломат Александр Левченко в эфире Youtube-канала «Обозреватель»

«Есть определенное давление. Я вижу логику ее выступлений, переговорную логику, которую она ведет с Россией, с Украиной и тому подобное. Давит на нее то, что и давило раньше. Немецкий бизнес хочет развивать экономические отношения с Российской Федерацией», — сказал Левченко.

Александр Рар: Зеленский зря давит на Германию, Запад не вернет Крым Украине © кадр из видео Украина.ру

По его словам, Украина должна убедить немецкие власти использовать совместные с Россией бизнес-проекты для того, чтобы Москва «была более уступчива в контексте возвращения территорий, которые она временно захватила в Украине», пояснив, что прежде имеет в виду Крым.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году после референдума, на котором за это проголосовало подавляющее большинство жителей региона.

Несмотря на это незаконный киевский режим заявляет, что Крым является его собственностью и при поддержке Запада старается максимально усложнить жизнь крымчан.

В частности, были введены водная и энергетическая блокада Крыма, а российские паспорта крымчан признаются не во всех странах.

Однако в РФ отмечают, что Крым вошел в состав страны в соответствии с международным правом и Уставом ООН, а президент Владимир Путин отметил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.