Витренко заявил, что США могут помешать сертификации «Северного потока - 2»
Витренко заявил, что США могут помешать сертификации «Северного потока - 2»
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
Он отметил, что санкции США обычно применяются не к проектам на стадии строительства, а к уже работающим компаниям и бизнесам.

«Поэтому мы верим, что Америка, осознавая опасность, которая исходит от этого проекта для Европы, для всего свободного мира, все-таки применит действенные санкции, которые позволят остановить этот проект», — заявил Витренко.

По его словам, они будут действенны в отношении компаний из Европы, а не из России, поэтому есть смысл вводить их против швейцарского оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

Витренко заявил, что из-за гипотетических санкций США с этой компанией не захотят работать банки, покупатели газа или компании, которые будут бронировать мощности на этом газопроводе.