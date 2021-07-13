Он отметил, что санкции США обычно применяются не к проектам на стадии строительства, а к уже работающим компаниям и бизнесам.
«Поэтому мы верим, что Америка, осознавая опасность, которая исходит от этого проекта для Европы, для всего свободного мира, все-таки применит действенные санкции, которые позволят остановить этот проект», — заявил Витренко.
По его словам, они будут действенны в отношении компаний из Европы, а не из России, поэтому есть смысл вводить их против швейцарского оператора газопровода Nord Stream 2 AG.
Витренко заявил, что из-за гипотетических санкций США с этой компанией не захотят работать банки, покупатели газа или компании, которые будут бронировать мощности на этом газопроводе.