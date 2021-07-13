«Да, Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Козака», — сообщил собеседник агентства из пресс-службы прокуратуры.
В мае СБУ пришла с обыском в дом лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря.
По данным СБУ, в настоящее время Козак находится в России.