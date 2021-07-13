В Киеве суд арестовал имущество депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, подозреваемого в госизмене. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, передает «РБК-Украина»

«Да, Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Козака», — сообщил собеседник агентства из пресс-службы прокуратуры.

Дело Козака. Активность СБУ сыграет против встречи Путина и Зеленского © NEWSONE Виктора Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря.

По данным СБУ, в настоящее время Козак находится в России.