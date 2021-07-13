«Удалили мой пост. Интересно, какое слово из него противоречит правилам и разжигает ненависть? Ведь я никого не назвал прямо. Но "они" понимают, что "они" это "они"», — написал дипломат.
Пребейнос также опубликовал скриншот своего поста.
«Какой один народ? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают», — написал он.
Facebook посчитал, что публикация нарушает правила о запрете языка вражды.
Накануне, 12 июля, была обнародована большая статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Текст был опубликован на сайте Кремля на русском и украинском языках.
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что еще не читал статью, но пообещал подготовить ответ.