Facebook удалил пост посла Украины в Чехии Евгения Перебейноса с критикой статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Об этом он 13 июля сообщил на своей странице в соцсети

«Удалили мой пост. Интересно, какое слово из него противоречит правилам и разжигает ненависть? Ведь я никого не назвал прямо. Но "они" понимают, что "они" это "они"», — написал дипломат.

«Об историческом единстве русских и украинцев»: статья Владимира Путина об Украине © РИА Новости, Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

«Какой один народ? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают», — написал он.

Facebook посчитал, что публикация нарушает правила о запрете языка вражды.

Накануне, 12 июля, была обнародована большая статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Текст был опубликован на сайте Кремля на русском и украинском языках.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что еще не читал статью, но пообещал подготовить ответ.