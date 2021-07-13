Отмечается, что Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция — единственные источники водоснабжения ЛНР, оставшиеся на территории, подконтрольной Киеву.
По словам представителя «Луганскводы», причиной остановки водоснабжения стало повреждение магистрального водопровода от Западной фильтровальной станции. В связи с этим сокращена подача воды в подконтрольные ЛНР Стаханов, Кировск, Брянку, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск.
«Возобновление подачи воды будет возможно после устранения повреждения на водоводе и вхождения в прежний режим работы магистральных водоводов», — уточнил представитель пресс-службы предприятия.
Ранее председатель украинской Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что ЛНР планирует отказаться от воды, поставляемой с территории Украины. По его словам, в этом случае Попаснянский водоканал получит от 7 до 12 миллионов гривен (19-32,6 миллиона рублей) убытков в месяц, и сейчас идут переговоры о компенсации, которую ЛНР должна заплатить за потребленную воду.